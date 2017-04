Solberg hyller Kinas fattigdomskamp

ANNONSE

Hun talte mandag på det prestisjetunge Peking-universitetet i Kinas hovedstad Beijing på den siste dagen av sitt offisielle besøk i landet. Solberg benyttet muligheten til å understreke at globaliseringen ikke lar seg reversere.

- Globaliseringen er kommet for å bli. Vi trenger mer samarbeid omkring i verden, ikke mindre. Globalisering har fremmet globale målsettinger, slo hun fast.

Solberg er med i en pådrivergruppe for FNs 17 bærekraftmål til kamp mot fattigdom og for utdanning og bedre helse.

- Hvordan kan vi styre globaliseringen slik at alle får nyte godt av den, mens vi samtidig beskytter klimaet fram mot 2030? Svaret er bærekraftmålene, sa Solberg.

- Kina arbeider definitivt veldig hardt. Som president Xi Jinping sa i Davos, har Kina løftet 700 millioner mennesker ut av fattigdom.

Den norske statsministeren viste også til at Kinas økonomiske vekst de siste 35 årene har bidratt voldsomt til verdens kamp mot fattigdom.

-Kina har også presset på for bærekraftmålene i G20, sa Solberg, som møter president Xi senere mandag. Besøket kom i stand etter at forbindelsene mellom de to landene er normalisert etter seks års frys i den politiske kontakten.