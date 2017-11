Solberg på Forbes' liste over verdens mektigste kvinner

Statsminister Erna Solberg (H) er på 46.-plass på Forbes' liste over verdens 100 mektigste kvinner. Tysklands statsminister Angela Merkel topper listen.

På listen er Solberg, som eneste norske kvinne på magasinets liste, foran kvinner som Beyoncé Knowles (50.-plass) og Hillary Clinton (65.-plass).

I begrunnelsen viser Forbes til at hun blir omtalt som «Norges Angela Merkel», og at hun nylig ble gjenvalgt som den første konservative statsministeren siden 1985, skriver VG. Hun blir også roset for håndteringen av de fallende oljeprisene.

Angela Merkel topper listen foran Englands statsminister Theresa May. På 3.-plass kommer Melinda Gates, som står bak stiftelsen Bill & Melinda Gates Foundation sammen med sin ektemann Bill Gates.

Solberg er på 17.-plass på listen over de 25 mektigste kvinnelige politiske lederne.

