Solberg sabler ned Aps skatteøkninger

ANNONSE

- Den største skaden er i omstillingsarbeidet, sier statsministeren og Høyre-lederen til NTB, og utdyper:

- Vi er nå i en situasjon hvor Norge trenger mer risikoorienterte investeringer og forskning og utvikling i bedriftene. Hvis man mer og mer må hente ut kapital i de norskeide bedriftene, får vi eksempler på at det blir tyngre å være norskeid og tyngre å utvikle ideene.

Torsdag starter Aps landsmøte, som skal ta stilling til skatteforslaget. Trolig vil Ap vil gå til valg på i neste periode å reversere inntil 15 av de 21 milliarder kronene Høyre/Frp-regjeringen har gitt i skattekutt siden 2013.

Hovedbegrunnelsen er at kuttene i hovedsak har gagnet Norges rikeste, og at det offentlige trenger disse milliardene til å skape bedre velferdstjenester.

- Utlendingene får fordel

Under de åtte årene med rødgrønt styre var Aps mantra at skattene skulle beholdes på 2004-nivå. Men nå vil partiets programkomité blant annet øke formuesskatten med 5 milliarder og avgiftene med et tilsvarende beløp.

Formuesskatten gir norske bedrifter en ulempe, understreker Solberg.

- Du må ha høyere avkastning i en bedrift eid av en nordmann enn i en bedrift eid av en utlending, for å sitte igjen med det samme for eieren, sier hun.

Solberg viser til at både kutt i selskapsskatten - som regjeringen har gjort med Aps støtte - og økt formuesskatt - som Ap foreslår - er til fordel for utenlandske selskaper.

Høyre går til valg på ”moderate” skattekutt, uten å tallfeste dette mer eksakt.

Både Ap og SV har etterlyst dokumentasjon på at kuttene i formuesskatten virker, noe regjeringen ikke har klart å legge fram.

- Det er mer investeringer i Fastlands-Norges industri i 2016 enn det har vært tidligere. Men det er veldig vanskelig å analysere effekten av hvert enkelt tiltak, sier Solberg.

- Må tåle dette

Ap-leder Jonas Gahr Støre slår kraftig tilbake. Han mener de borgerlige har en feilaktig idé om at de oppgavene vi har foran oss, løser seg av seg selv – bare man kutter i inntektene til staten. Støre viser til behov for økt satsing på tidlig innsats i skolen, et løft for hjemmepleie og eldreomsorg og en aktiv stat i næringspolitikken.

- Vi skal tydeliggjøre foran valget hvordan vi vil bruke disse pengene. Regjeringen har ikke sagt noe om hvor mye de skal kutte skattene, og hvor de skal dekke inn det de kutter, sier Støre til NTB.

Med Aps forslag får fire av fem lik eller lavere skatt på inntekten, ni av ti pensjonister blir ikke berørt, understreker han.

- Men de av oss med størst inntekter og størst formue må betale noe mer.

Støre avviser også at norsk næringsliv blir skadelidende.

- Norske bedrifter får redusert skatt til 23 prosent etter skatteforliket. Selskapsskatten skal ned på nivå med landene rundt oss.

- Så at formuesskatten øker, må bedriftene tåle?

- Ja, det mener jeg. Denne regjeringen har som mål å gjøre noen av de rikeste i landet til nullskattytere ved å fjerne den skatten. Det er ikke sånn Norge bør styres.