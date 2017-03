Solberg: Var ikke klar over situasjonen med objektsikring

ANNONSE

I tirsdagens kontrollhøring på Stortinget ville komitéleder Martin Kolberg (Ap) vite om ikke regjeringen burde orientert Stortinget om den manglende fremgangen i arbeidet med objektsikring før Riksrevisjonen kom med sin kritiske rapport.

– Regjeringen var jo ikke klar over at situasjonen var sånn før vi faktisk fikk Riksrevisjonens rapport og fikk status på det. Det var da man først så at det lå dårligere an, repliserte Solberg.

Nå sier statsministeren at regjeringen ikke hadde noe kunnskap om dette. Det vil jeg karakterisere som en sensasjonell uttalelse

Riksrevisjonen beskrev situasjonen som "svært alvorlig".

– Nå sier statsministeren at regjeringen ikke hadde noe kunnskap om dette. Det vil jeg karakterisere som en sensasjonell uttalelse. Dere har samordningsenheten ved Statsministerens kontor og konstitusjonelt ansvarlige statsråder, men ingen meddeler verken deg, som ansvarlig sjef for regjeringen, eller Stortinget om denne tilstanden? spurte Kolberg.

– Når Politidirektoratet melder grønt og det meddeles Stortinget at man er i havn med objektsikring, er det basert på feil informasjon, svarte Solberg.

– Vi må stole på de dataene som kommer opp. Stortinget ble informert om at det var god objektsikring, fordi regjeringen hadde fått beskjed om at det var god objektsikring på Justisdepartementets side.

- Ikke behagelig med hemmelighold

Hemmeligholdet av Riksrevisjonens rapport om terrorsikring åpner for politisk spill og er ikke behagelig for regjeringen, ifølge statsminister Erna Solberg (H).

På tampen av tirsdagens kontrollhøring i Stortinget ville komitéleder Martin Kolberg (Ap) vite hvorfor Solberg ikke har sørget for å få avgradert et sammendrag av Riksrevisjonens kritiske rapport om terrorsikring.

Han viste til at Solberg to ganger har bedt Forsvarsdepartementet om en slik avgradering, men blitt avvist.

– Statsministeren kan ikke avgradere på egen hånd. Kongen i statsråd kunne gjort det, men det ville jeg oppfattet som en meget dramatisk situasjon, sa Solberg.

En slik avgradering ville vært uttrykk for en "grunnleggende mistillit" til departementets vurdering, mener hun, og la til:

– Dette er ikke noen behagelig situasjon for en regjering å sitte i.

– Det ville vært mye enklere for oss hvis det hadde vært åpenhet rundt disse spørsmålene. Det motsatte åpner for et politisk spill og mistenkeliggjøring rundt hvorfor regjeringen velger å ikke åpne for innsyn, slo Solberg fast.