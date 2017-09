Solid oppsving i Europa - høyeste siden før finanskrisen

Det solide konjunkturoppsvinget i eurosonen fortsetter.

- Den sentral indikatoren, «Economic Sentiment Indikator (ESI)» steg fra et rekordhøyt nivå i august, til et enda høyere nivå i september. Noteringen på 113,0 er nesten like høyt som på forrige topp i mai/juni 2007 og har før det kun blitt oversteget av boomen i 1989. Det skriver makroøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets i en kommentar fredag morgen.

Ifølge DNB-økonomen vitner ESI om at oppsvinget både er sterkt og bredt basert.

- I alle de fire store landene ligger indikatoren nå langt over gjennomsnittet og den steg videre i alle landene i september.

Den klart sterkeste oppgangen denne måneden kom i Italia.

De bransjemessige indeksene er også samstemte. Alle delindeksene steg i september og alle ligger langt over normalnivået. Bygg og anlegg utmerker seg med det høyeste nivået relativt til det langsiktige gjennomsnittet.

- Tidligere har det vært et svært godt samsvar mellom ESI og veksten i BNP. Sammenhengen synes imidlertid å ha blitt mindre presis i denne oppgangskonjunkturen. Dagens nivå på ESI tilsier en BNP-vekst på hele 3½% i tredje kvartal. I andre kvartal tilsa indikatoren en vekst på 3%, mens den faktiske oppgangen ble mer beskjedne 2,3%. Uansett peker indikatoren i retning av at BNP-tallene vil bli gode også i tredje kvartal, skriver Mangussen.

Fredag kommer de foreløpige inflasjonstallene for september. Det er ventet at kjerneinflasjonen vil avta fra 1,3% til 1,2%.

