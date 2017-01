Solvik-Olsen: Her tar Raymond Johansen feil

ANNONSE

Tall fra Norsk institutt for luftforskning (NILU) viser at luftforurensingen i Oslo aldri nådde rødt nivå tirsdag, slik byrådsleder Raymond Johansen (Ap) hevdet i et intervju med Nettavisen.

Det får samferdselsministeren til å reagere.

– Byrådsleder Raymond Johansen ga inntrykk av at rødt lys var premiss for at de gikk videre med forbudet. Uttalelsen er etter alle solemerker feil, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til Nettavisen.

– Det er svært beklagelig dersom Oslo gikk videre med forbudet basert på en falsk påstand, men det reflekterer likevel inntrykket byrådet har skapt i 15 måneder om bilen som skyld i det meste, fortsetter han.

Oversikten fra NILU viser at det var så vidt noen områder passerte moderat nivå, oransje, tirsdag.

– Prioriter helse, fremfor å kverulere

Raymond Johansen viser til at det er høy forurensningen på enkelte dager i vinterhalvåret. Det fører til at osloborgere med astma, alvorlige hjerte-, kar- eller luftveislidelser ikke kan gå ut. Eksosen får skylden.

– Det er uakseptabelt. Norge er til og med dømt av EFTA-domstolen for denne farlig høye luftforurensningen. Som norsk statsråd burde Solvik-Olsen være stolt over at landets hovedstad tar innbyggernes helse på alvor, sier byrådslederen til Nettavisen.

– Frp har alltid vært imot dieselforbudet, men det hadde vært hyggelig om Solvik-Olsen en eneste gang kunne gidde å identifisere seg med foreldrene og ungene som tvinges til å holde seg innendørs ganske mange dager i året på grunn av farlig luftforurensing, fortsetter han.

Byråden viser til at han har søkt Solvik-Olsen om å få øke bompengesatsene som et tiltak.

– Jeg håper han vil ta seg tid til å kvittere ut takstene som prioritere oslofolks helse, fremfor å kverulere i spaltene, sier byråden.

– På morgensiden lyste det rødt

Det var altså i et intervju med Nettavisen tirsdag ettermiddag at byrådslederen hevdet luftforurensing var på rødt nivå med referanse til NILU-målinger.

Nå han nå kommenterer uttalelsen i ettertid legger han til at Bymiljøetaten varslet fare for akutt høy luftforurensning de neste dagene i Oslo på søndag.

- Etter faglig anbefaling fra Bymiljøetaten og Meteorologisk institutt ble det innført dieselforbud fra tirsdag. Værforholdene avgjorde lengden på forbudet. Tirsdag klokken 18 var fagfolkenes vurdering at lufta var trygg og forbudet kunne avsluttes, sier Raymond Johansen.

Ett av de viktigste stoffene som bidrar til lokal luftforurensning i norske byer er nitrogenoksider (NO og NO 2, omtalt som NO x). Dette er reaktive gasser som dannes ved forbrenning, og eksos fra tunge og lette dieselkjøretøy er den dominerende kilden.

En annen viktig forurensningstype er svevestøv, som deles inn etter størrelse. PM 10 er partikler mindre enn 10 mikrometer, med veistøv fra piggdekkbruk som hovedkilde. Noe kommer også fra eksos og vedfyring.

PM 2,5 er partikler mindre enn 2,5 mikrometer, og lokale kilder er vedfyring om vinteren, veistøv og eksos.