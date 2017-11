Regjeringen vil skjerpe kravene til bilverksteder og vil ha strengere regler for fartsskrivere som registrerer kjøre- og hviletid i tunge kjøretøy.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) la fredag fram forslag til endringer i veitrafikkloven.

– Vi skal kjempe mot juks i transportsektoren. Regjeringen foreslår nå regelendringer som vil bedre kontrollen på bilverksteder og kvaliteten på EU-kontrollene. Vi må stoppe useriøse verksteder som driver med juks, sier Solvik-Olsen.

– Du skal kunne føle deg trygg når du leverer bilen din på verksted. Både på at de som jobber der vet hva de gjør, men og på at de følger alle lover og regler, sier statsråden.

Solvik-Olsen foreslår også strengere regler for fartsskrivere som registrerer kjøre- og hviletid i tunge kjøretøy. Han påpeker at juks med fartsskrivere i slike kjøretøy ødelegger konkurransen for dem som følger reglene og kan føre til trafikkfarlige sjåfører.

Som følge av en ny EU-forordning blir det skjerpede krav til kontroll av fartsskrivere og til godkjenning og tilsyn med fartsskrivervirksomhetene.

