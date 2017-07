Sophie Elise: - Jeg fikk anfall på flyet

ANNONSE

Sophie Elise skriver i en fersk blogg mandag om anfallet hun fikk på flyet fra Oslo til Praha søndag.

«Jeg fikk et slags anfall på flyet som mest sannsynlig var en allergisk reaksjon på mat, hele spiserøret mitt hovnet opp, jeg fikk vanskelig for å puste, deretter panikk, ble svimmel, svimte av og måtte så ha på meg en maske med oksygen hele reisen. Det var skikkelig skummelt å ikke få puste samtidig som man sitter på et fly og ikke har sjans til å komme seg av eller få hjelp, annet enn fra flyvertinnene som var der, skriver hun.»

Bloggeren forteller at hun følte seg helt alene i verden og måtte gråte litt da hun satt med oksygenmasken på.

10 timer forsinket

Pustebesvær var ikke det eneste trøbbelet turen bød på:

«Jeg hadde et kansellert fly, neste fly var forsinket med 5 timer, jeg mistet neste fly, fikk booket nytt, og så var det også forsinket med tre timer. Det ble en helvetes lang reise men jeg kom meg frem til Praha etterhvert, 10 timer senere enn jeg egentlig skulle.»



