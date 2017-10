Sopranos-skuespiller anklager Weinstein for voldtekt

Soprans-skuespiller Annabella Sciorra er den seneste kvinnen som anklager Hollywood-produsenten Harvey Weinstein for voldtekt.

Sciorra sier i et intervju med New Yorker magazine at Weinstein forgrep seg på henne i hennes eget hjem i 1990, og at han i ettertid trakasserte henne i flere år.

Hun skal ha vært så redd for ham at hun sov med et balltre i sengen.

Så langt har over 60 kvinner anklaget Weinstein for seksuell trakassering, overgrep og voldtekt.

Skuespilleren sier hun ikke fikk jobber i Hollywood i perioden 1992 til 1995.

– Jeg tror det var Harvey-maskineriet, sier Sciorra.

Filmprodusenten etterforskes for voldtekt av politiet i både New York, Los Angeles og London.

