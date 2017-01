Sovnet i dusjen - vekket nabo med oversvømmelse

ANNONSE

Politiet i Sør-Trøndelag fikk en noe uvanlig oppringing natt til søndag.

- Melderen sa at det kom vann fra leiligheten over. Etter hvert viste det seg at en person hadde sovnet i dusjen, som måtte vekkes av politipatruljen, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen i Trøndelag politidistrikt til adressa.no.

- Slutte å dusje eller drikke mindre

Politiet ble oppringt klokken 05.11, og brannvesenet ble også varslet om hendelsen.

På Twitter skriver de at:

«Etter en samtale med patruljen er det enighet om at mannen enten må slutte og dusje etter å ha vært på byen, eller å drikke mindre.»

- Forsikringssak



Brannmester Stein Henrik Tuff ble også varslet:

- Det er nok litt vann som har trengt seg gjennom etasjeskillene. Da blir det mest sannsynlig en forsikringssak og ikke noe vi rykker ut på, sier han - og legger til at:

- Hvis vi skal gjøre en jobb må det være snakk om større mengder vann. Vi har ikke hørt noe mer fra politiet.