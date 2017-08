Sp: Forsvarsministeren har feilinformert om HV-kutt

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) ubevisst har feilinformert Stortinget om kutt i Heimevernet.

– Jeg tror aldri vi har sett noe lignende i norsk historie, sier Slagsvold Vedum til Klassekampen.

Onsdag skrev avisen at sjefen for Heimevernet, generalmajor Tor Rune Raabye, vurderer å trekke seg i protest om kuttplanene i Heimevernet blir stående.

Sp-lederen beskriver trusselen om å gå av som «dramatisk» og mener det tyder på at forsvarsministeren har feilinformert Stortinget.

– Det forsvarsministeren har sagt i Stortinget, er noe helt annet enn HV-sjefen sier i dag og det vi har fått informasjon om tidligere. Men jeg regner faktisk med at hun ikke har gjort det bevisst, selv om det ligger politisk uenighet i bunn her, sier Slagsvold Vedum.

I den vedtatte langtidsplanen for Forsvaret legges det opp til at Heimevernet skal kuttes fra 45.000 til 38.000 soldater. Samtidig skal Sjøheimevernet bort. Men ifølge avisen finnes disse 45.000 kun på papiret ettersom ikke alle stillingene er besatt. Det reelle tallet er derfor mye lavere. Hvor mye lavere er HV-sjefen og forsvarsministeren helt uenige om.

Mens Heimevernet hevder at det reelle tallet er 20.583, har Eriksen Søreide gjentatte ganger hevdet at målet om 38.000 soldater ikke er et kutt, men en tilpasning til Heimevernets reelle størrelse.

