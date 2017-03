Sp vil forby nikab i alle skoler

ANNONSE

Landsmøtet gikk inn for at det skal innføres et nasjonalt regelverk som regulerer bruken av ansiktsdekkende plagg i grunnskoler, videregående skoler og høyere utdanning, ifølge VG.

Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe sier til avisa at han heller ikke liker hijab, men ikke ønsker å nærme seg noen regulering av dette.

Fakta: Vedtak på Senterpartiets landsmøte

* En tillitsreform for styring av offentlig sektor. Legge ned Politidirektoratet. * Øke bevilgningene til Forsvaret til 2 prosent av BNP innen 2014. * Heimevernet økes til 50.000 soldater. * Gjeninnføre Postens monopol på brev under 50 gram og lørdagsombæring. * Helikopter, drone og scooter må kunne settes inn når man skal felle ulv. * Oppfølging av narkomane flyttes fra straffesystem til helsevesenet. Tverrfaglige nemnder etter portugisisk modell vurderer tiltak for personer som pågripes med besittelse til eget bruk. * Nei til skolepenger for utenlandske studenter. * Innføre midlertidig overgangsordning for arbeidsinnvandrere basert på jobbtilbud med krav om norske lønns- og arbeidsvilkår. * Gi alle elver rett til gratis leirskole. * Barnetrygd holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp. * Minst tre lærlingplasser per 1.000 innbyggere i kommunen og minst tre per 5.000 i fylkeskommunen. * Slutt på konkurranseutsetting og anbud i barnevernssektoren. Midler til barnehagedrift skal ikke gå til utbytte hos private eiere. * Vedtak om såkalte velferdsprofitører ble ikke behandlet. Diskusjonen utsettes til etter valget. * Forslag om å trekke Pensjonsfondet ut av alkoholindustrien ble avvist. * Forslag om å kutte kjøpsstøtte til elbiler ble avvist. * Forslag om å tillate dobbelt statsborgerskap ble avvist. (NTB)

– Jeg liker heller ikke bruken av hijab. Grunnen til det er at dette plagget skal dekke til jentene så de ikke skal være en fristelse for gutter og menn. Det er en premiss for et plagg som gjør at jeg ikke liker det. Men vi forbyr det ikke, sier Borten Moe til VG.