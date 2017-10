Spanias konge hardt ut mot katalanske ledere

* 1714: Catalonia mister sitt tradisjonelle selvstyre innenfor den spanske staten etter å ha kjempet på den tapende siden i Den spanske arvefølgekrigen.

* 1932: Catalonia får igjen selvstyre, og katalansk blir offisielt språk sammen med spansk.

* 1939: Francisco Francos styrker erobrer Barcelona mot slutten av den spanske borgerkrigen. Catalonias selvstyre avskaffes og katalansk språk blir forbudt.

* 1978: En ny spansk grunnlov anerkjenner Catalonia som ett av flere samfunn innenfor en «udelelig» spansk stat.

* 1979: Catalonia stemmer i en folkeavstemning for utvidet selvstyre innen områdene helsevesen, utvikling og kultur.

* 2006: En avtale med den spanske sosialistregjeringen gir Catalonia økonomisk og juridisk selvstyre og status som «nasjon».

* 2010: Spansk Høyesterett stadfester avtalen fra 2006, men fastslår at statusen som «nasjon» ikke har noen juridisk mening.

* 11. september 2012: Mer enn 1 million katalanere demonstrerer i Barcelona med krav om selvstendighet.

* 20. september 2012: Spanias statsminister Mariano Rajoy avviser krav satt fram av Catalonias regionspresident Artur Mas om økt selvstyre for Catalonia.

* 9. november 2013: Catalonia holder folkeavstemning om selvstendighet, selv om spansk Høyesterett har erklært dette ulovlig. Bare 37 prosent deltar, 80 prosent av dem stemmer for.

* 27. september 2015: Separatistene vinner flertallet av setene i regionforsamlingen, men uten å ha et flertall av de avgitte stemmene bak seg.

* I november 2015 vedtar regionsforsamlingen i Catalonia å starte en løsrivelsesprosess. Vedtaket blir kort tid etter opphevet av den spanske grunnlovsdomstolen.

* 6. september 2017 gir regionsforsamlingen i Catalonia grønt lys for at det kan holdes folkeavstemning 1. oktober. Sentralmyndighetene i Madrid sier folkeavstemningen er ulovlig, og også denne gangen stanser grunnlovsdomstolen vedtaket.

* 11. september: Opp mot 1 million mennesker deltar i en demonstrasjon i Barcelona til støtte for katalansk selvstendighet.

* 1. oktober: Katalanske velgere møter opp for å delta i en folkeavstemning til tross for at spansk politi iverksatte en rekke tiltak for å hindre at folkeavstemningen kunne gjennomføres.

* Regionsmyndighetene opplyser at 90 prosent av velgerne har sagt ja til et uavhengig Catalonia. Den katalanske lederen Carles Puigdemont erklærer at katalanerne har «vunnet retten til en selvstendig stat». Den spanske regjeringen avfeier folkeavstemningen som en grunnlovsstridig «farse».

* 3. oktober: Katalanske fagforbund og separatister oppfordrer til generalstreik i protest mot politibrutalitet under folkeavstemningen.