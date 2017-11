Spansk domstol varetektsfengsler åtte av Catalonias eksministre

En dommer i Madrid har bestemt at åtte avsatte medlemmer av Catalonias regjering skal varetektsfengsles.

Kausjonen er satt til 50.000 euro for en niende minister. De åtte som er beordret varetektsfengslet, inkluderer den avsatte visepresidenten Oriol Junqueras, som befinner seg i Belgia og nektet å møte opp domstolen torsdag.

I retten i Madrid la den spanske påtalemyndigheten også ned påstand om at det utstedes en internasjonal arrestordre på Catalonias avsatte regionspresident Carles Puigdemont, samt fire andre tidligere ministre. De fem flyktet tidligere denne uka til Brussel.

En kjennelse om arrestordrene ventes senere torsdag.

Måtte møte i Madrid

De tidligere katalanske ministrene anklages blant annet for oppvigleri og måtte torsdag møte til høring i høyesterett i Madrid.

Catalonias avsatte president Carles Puigdemont glimret derimot med sitt fravær i retten i Madrid, og det samme gjorde fire andre tidligere katalanske ministre som i likhet med Puigdemont har søkt tilflukt i Belgia.

Puigdemont har, ifølge advokaten sin, sagt at han bare frivillig vender tilbake til Spania dersom han får garantier for «en rettferdig rettergang». Det er uklart hva han mener at dette rent konkret innebærer.

Risikerer 30 års fengsel

De tidligere katalanske regjeringsmedlemmene er siktet for opprør, oppvigleri og underslag som følge av folkeavstemningen om løsrivelse fra Spania og den påfølgende erklæringen om uavhengighet, og de risikerer dermed opptil 30 års fengsel.

Seks representanter i den oppløste regionforsamlingen i Catalonia, blant dem forsamlingens tidligere president Carme Forcadell, er også siktet, men høringen for dem ble torsdag utsatt til 9. november.

Demonstranter

Utenfor inngangen til spansk høyesterett hadde drøyt 20 andre katalanske politikere møtt fram torsdag, for å vise sin støtte til de siktede, blant dem Assumpcio Lailla fra Catalonias demokratiske parti.

– Dette er en urettferdig situasjon der de etterforskes for å ha lagt til rette for demokrati. Jeg kan ikke forstå hvordan Europa kan se bort fra demokrati, sa hun.

På den andre siden av gata hadde en gruppe andre demonstranter tatt oppstilling. De hilste de katalanske politikerne velkommen med spanske flagg og taktfaste tilrop som «feiginger» og «send dem i fengsel».

