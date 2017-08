Spansk politi knytter funn av 120 gassbeholdere til angrep

Det er gjort et funn av 120 gassbeholdere som trolig skulle vært brukt til å lage bomber til ett eller flere angrep i Barcelona, melder spansk politi.

– Vi begynner å se tydelig at huset i Alcanar var et sted der de forberedte sprenglegemer for ett eller flere angrep i Barcelona, sier politisjef i Catalonia, Josep Lluis Trapero.

Onsdag kveld gikk det av en eksplosjon i et hus i Alcanar, omtrent 200 kilometer sør for Barcelona. Politiet tror eksplosjonen gikk av ved et uhell. To personer er identifisert fra likrestene som ble funnet i huset, melder nyhetsbyrået Reuters.

Politiet har også knyttet tre leiebiler til den 22 år gamle mannen de jakter på. 22 år gamle Younes Abouyaaqoub omtales i flere medier som mannen som kjørte varebilen som pløyde inn i folkemengden på La Rambla i Barcelona.

De vet ikke om han fortsatt oppholder seg i Spania og kan ikke utelukke at han har krysset grensen til Frankrike.

– Hvis vi visste at han var i Spania og hvor, hadde vi aksjonert. Vi vet ikke hvor han er, sier Trapero.

14 mennesker ble drept og over 120 ble skadd i to bilangrep i Barcelona og havnebyen Cambrils torsdag og natt til fredag. Ekstremistgruppa IS har påtatt seg ansvaret for angrepene.

Fakta: Terroren i Spania

Spania ble torsdag og natt til fredag utsatt for to bilangrep i byene Barcelonaog Cambrils. * Ved 17-tiden torsdag kjørte en varebil inn i folkemengden på hovedgaten Las Ramblas i Barcelona i Spania. * Status fredag formiddag var at 12 personer er drept og over 100 såret. Tilstanden er kritisk for 15 av de sårede og alvorlig for ytterligere 23. * To personer ble pågrepet torsdag, en tredje person ble pågrepet fredag. Men den antatte sjåføren er på frifot. I tillegg skal en person være skutt og drept av politiet. Denne siste hendelsen synes ikke å ha noe med selve terroraksjonen å gjøre. * IS hevder å stå bak angrepet. * Åtte timer etter terroren i Barcelona kom det meldinger om et nytt angrep, nå i havnebyen Cambrils. Fem personer ble skutt og drept av politiet etter et mislykket forsøk på å kopiere angrepet i Barcelona. * Seks personer ble skadd i angrepet, blant dem en politimann. * Katalanske myndigheter sier det er en klar sammenheng mellom de to angrepene. * En eksplosjon rundt 200 kilometer sørvest for Barcelona er sjekket ut av saken. En gasseksplosjon førte til at et hus ramlet sammen og en person ble drept. * Utenriksdepartementet har ingen indikasjoner på at nordmenn er rammet av terrorangrepene. * Det er minst 24 nasjonaliteter blant de drepte og sårede, inkludert personer fra Spania, Frankrike, Tyskland, Nederland, Algerie, Argentina, Venezuela, Belgia, Australia, Ungarn, Peru, Romania, Irland, Hellas, Cuba, Makedonia, Italia og Kina. * Så langt er tre tyskere og en belgier bekreftet drept. 26 franske borgere er blant de sårede. Kilde: NTB

