Spanske myndigheter får skarp kritikk etter Catalonia-bråk

Spanske myndigheter kritiseres etter politiets brutale framferd mot katalanske velgere. Men norsk UD vil ikke fordømme maktbruken.

Ifølge katalanske myndigheter ble minst 460 personer skadd da politiet aksjonerte for å hindre at folkavstemningen om katalansk uavhengighet ble gjennomført søndag.

Nødetatene bekrefter at minst 91 personer ble såret da spansk politi, utstyrt med skjold, køller og skytevåpen, gikk hardhendt til verks og blant annet skjøt mot demonstranter med gummikuler.

Fra flere hold reageres det på maktbruken.

Fordømmer

Ikke uventet raser den katalanske regionslederen Carles Puigdemont mot politiets voldsbruk.

– Den spanske statens urettmessige voldsbruk, som både er irrasjonell og uansvarlig, vil ikke stanse det katalanske folkets vilje, sier han.

Belgias statsminister Charles Michel, den britiske Labour-lederen Jeremy Corbyn og Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon er blant dem som fordømmer voldsbruken.

– Uansett hva vi mener om uavhengighet, bør vi alle fordømme hendelsene vi er vitne til og be Spania endre kurs før noen blir alvorlig skadd, sier Sturgeon.

Dempet fra Norge

Fra norsk hold er imidlertid tonen mer dempet.

– Norge anser uenigheten mellom regjeringen i Madrid og regionale myndigheter vedrørende folkeavstemningen som et internt spansk anliggende, som bør løses innenfor rammen av landets lover, sier kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, Ingrid Kvammen til Minerva.

Myndighetenes harde linje bringer tankene tilbake på fascisttiden under Franco-regimet, mener forsker Susanne Bygnes ved Universitetet i Bergen.

– Dette har skapt et sterkere sinne mot Madrid og statsminister Mariano Rajoy. Nå deler folk bilder av blødende bestemødre. Dette er ekstremt mobiliserende, påpeker hun.

– Den spanske staten viser sin nyfascistiske side. Å være for uavhengighet er ikke ulovlig, men de fikk det til å se slik ut, sier 27 år gamle Ester, en av mange katalanere som forsøkte å stemme søndag, til DPA.

Forsvarer politiet

Den spanske regjeringen har med høyesterett i ryggen fastslått at folkeavstemningen om katalansk uavhengighet er grunnlovsstridig. Regjeringens representant i Catalonia, Enric Millo, forsvarte søndag morgen politiets inngripen.

– Vi var tvunget til å gjøre det vi ikke ønsket å gjøre, sa han på en pressekonferanse i Barcelona.

Selv om den katalanske befolkningen er splittet når det gjelder en eventuell løsrivelse fra Spania, mener mange at folkeavstemningen bør bli gjennomført.

Vil framstå sterk

Bygnes tror den harde framferden kan bunne i at Rajoy ønsker å framstå som sterk.

– Han leder jo nå en veldig svak mindretallsregjering. Han kan ha kalkulert med at dette vil gi ham større oppslutning i resten av Spania, mener hun.

Samtidig er det han oppnår, en langt mer tilspisset situasjon og større problemer med å få til en fredelig løsning med katalanerne, framholder hun.

– Rajoy har skaffet seg et enda verre utgangspunkt for dialog. Nå er det virkelig vanskelig. For katalanerne er han blitt det ideelle fienden, som alle mener handlet feil, sier Bygnes.

