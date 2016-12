ANNONSE

Onsdag 28. desember steg Samsung-aksjen med 9000 koreanske won til 1.788.000 won (opp 0,51 prosent fra tirsdag). For åtte dager siden, tirdag 20. desember, noterte aksjen seg til 1.812.000 koreanske won (12.979 norske kroner) - tidenes høyeste kurs for aksjen.

Nå venter analytikere på at selskapet skal offentliggjøre et kanonresultat for 2016.

Avisen Korea Times skriver ifølge sammobile.com at finansanalytikerne i IBK Securities og HMC Investing forventer et kanongodt Samsung-resultat. For fjerde kvartal tror de på en resultat i fjerde kvartal på 8,7 trillioner koreanske won (62,3 milliarder kroner).

I tredje kvartal i år hadde selskapet et overskudd på 5,2 trillioner won.

Ifølge senioranalytiker i Nomura Securities, Chung Chang-won, har de andre forretningeområdene, som produksjon av halvledere, skjerm-divisjonen og forbrukerelektronikk gått , og går, som et skudd.

Han tror på et totalt overskudd til neste år på hele 40 trillioner won (287 milliarder norske kroner etter dagens valutakurs).

Grafen under illustrerer hvor lite Note 7-skandalen har påvirket kursen i høst (se rød ring september/oktober):

Den røde ringen viser at Samsung-aksjen fikk en liten dipp da Note 7-skandalen formelig eksploderte. Siden nådde kursen all-time-high for selskapet den 20. desember 2016.