Spekulasjoner etter innkalling til hastemøte i Buckingham Palace

Denne typen møteinnkallelser er svært uvanlig ved det britiske slottet, ifølge flere britiske aviser. Bakgrunnen til møtet er ikke kjent.

- Selv om møter som omfatter alle de ansatte ikke er sjeldne, så er måten det har blitt innkalt til møte på – i tolvte time – veldig uvanlig og kan antyde at det er noe stort som skal meldes, skriver den britiske avisen Daily Mail.

Flere spekulerer i om det kan omhandle helsen til enten dronning Elizabeth eller hennes mann prins Philip. Buckingham Palace har ikke villet kommentere saken.

