Spenningen stiger rundt irakisk Kurdistan

Iran og Irak planlegger felles militærøvelse på grensen mot irakisk Kurdistan. Irakiske styrker er også utplassert på tyrkisk side av grensen mot regionen.

Til tross for den omfattende militære aktiviteten, forsikrer myndighetene i Bagdad at det ikke planlegges noe angrep mot det selvstyrte kurdiske området.

Kurderne har hisset på seg landene i regionen ved å gjennomføre en folkeavstemning om uavhengighet. Hele 92,7 prosent stemte for å løsrive området fra Irak. Folkeavstemningen var ikke bindene, og lite tyder på en snarlig kurdisk løsrivelse.

Sentralmyndighetene i Bagdad har likevel reagert sterkt, det har også nabolandene Tyrkia og Iran. Iran vil ikke anerkjenne resultatet av folkeavstemningen og har tilbudt Irak hjelp for å holde landet samlet. Det har også stengt grensen til Nord-Irak og blokkert oljetransporten fra den kurdiske regionen.

– Vil forsvare kurderne

Myndighetene i Bagdad har stengt flyplassen i kurdiske Arbil for internasjonale flygninger som en represalie for avstemningen. Irakiske myndigheter har også varslet at de planlegger å ta kontroll over grensene til det kurdiske selvstyreområdet.

Lørdag rykket imidlertid Iraks statsminister Haider al-Abadi ut og forsikret om at han ville forsvare landets kurdere mot angrep.

– Til vårt folk i den kurdiske regionen: Vi forsvarer våre kurdiske borgere slik vi forsvarer alle irakere, og vil ikke tillate noe angrep på dem, skriver han på Twitter.

En rådgiver for statsministeren sier at han refererer både til interne angrep og angrep utenfra.

Erdogan vurderer krig

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan advarte tirsdag de kurdiske lederne i Irak om at Tyrkia vil vurdere alle muligheter, også militære, for å stoppe en uavhengig stat. Irakiske styrker øver nå sammen med tyrkiske på tyrkisk side av grensen mot det kurdiske selvstyreområdet.

I løpet av de kommende dagene vil Iran og Irak også gjennomføre felles øvelser i tre forskjellige grenseregioner nord i Irak, opplyser en iransk militærtalsmann til nyhetsbyrået Tasnim lørdag.

Talsmannen sier at etter den «ulovlige» folkeavstemningen om uavhengighet for det kurdiske området, er det nødvendig for Iran å beskytte sin grense mot Nord-Irak.

(©NTB)

Mest sett siste uken