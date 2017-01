Spesialenheten: - En uvanlig sak for oss

ANNONSE

Tirsdag skal assisterende sjef Guro Glærum Kleppe fortelle hvilke bevis hun mener knytter Eirik Jensen til påstandene om grov korrupsjon.

Det er vanligvis ikke så mange tilhørere når Spesialenheten fører sine saker mot ansatte i politiet som har brutt loven.

At saken der tidligere spaner Eirik Jensen nekter all skyld for korrupsjon går for fulle benkerader i landets største rettssal, er en uvanlig setting for aktor Guro Glærum Kleppe.

– Sett i forhold til type sak er dette en spesiell sak for oss, men prosessen er jo lik som for alle andre straffesaker, sier hun til NTB.

Første gang

Kleppe lar seg ikke vippe av pinnen av oppmerksomheten saken har fått eller alle påstandene om at Eirik Jensen må være et offer i saken.

Tirsdag starter hun sitt innledningsforedrag i Oslo tingrett i den seks måneder lange straffesaken der Jensen (59) sammen med sin tidligere kilde i det kriminelle miljøet, Gjermund Cappelen (50), er tiltalt for korrupsjon og innførsel av tonnevis med hasj.

Det er første gang Spesialenheten har måttet gå til Riksadvokaten for å be om hans stempel på en tiltale med strafferamme på 21 års fengsel.

– Spesialenheten har et ansvar i saker der polititjenestefolk er anklaget. Men ettersom saken mot Cappelen og Jensen har en del likhetspunkter, har det vært naturlig å føre dem sammen for å unngå dobbel bevisføring, forklarer Kleppe.

Jensen kan starte

Det er Oslo statsadvokatembeter og statsadvokat Lars Erik Alfheim som er aktor i straffesaken mot Gjermund Cappelen. Kleppe og Spesialenheten for politisaker har det juridiske ansvaret for etterforskningen og iretteføringen av Eirik Jensen.

Det er først etter at alle partene er ferdige med sine innledningsforedrag og en gjennomgang av den planlagte gjennomføringen av saken, at de to tiltalte vil starte sine forklaringer.

Eirik Jensen skal forklare seg først, og dersom både aktoratet og forsvarere blir tidlig ferdig tirsdag, kan han starte sin forklaring allerede i dag. (©NTB)

