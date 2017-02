ANNONSE

Det var etter et bevæpnet oppdrag i november at det ikke gikk som planlagt for politioverbetjenten i Oslo politidistrikt.

Etter en melding om at en person ble truet med øks av «noen utlendinger», ble det gitt bevæpningsordre på oppdraget.

Under en halv time senere ble overbetjenten frigjort fra oppdraget, og det var da han skulle tømme tjenestevåpenet i førersetet at det gikk galt.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på E-post, eller ring 02060.

I avhør med spesialenheten har betjenten forklart at han tok ut magasinet og trakk sleiden tilbake før han tittet inn kammeret som en siste sjekk av om det var noen kule der. Deretter rettet han våpenet mot gulvet på passasjersiden i tjenestebilen og trykket på avtrekkeren.

«Da smalt det og han ropte høyt "Idiot!" til seg selv», heter det i påtalevedtaket.

Politioverbetjenten har erkjent at noe sviktet et eller annet sted i prosedyren. Tjenestebilen var en uniformert BMW X5, en biltype som også brukes av innsatsleder i Oslo-politiet. Kulen gikk ikke igjennom bilen.

Les også: Politimann får straff for trikkekollisjon

I påtalevedtaket har Politiets Spesialenhet lagt vekt på forklaringen til politioverbetjenten og kulehullets plassering.

«Ut fra de foreliggende opplysninger finner Spesialenheten at skuddet fra

politioverbetjent A ikke var egnet til å volde fare for andre», fortsetter påtalevedtaket og henlegger saken da de ikke finner straffbart forhold rundt episoden.

Les også: Politibil involvert i ulykke i Kautokeino