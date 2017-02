ANNONSE

En representant fra Statens Naturoppsyn sporet i helgen ulv på Skogen i Akershus. Da han skulle videre, så han at begge bakdekkene på bilen var oppskåret.

– Jeg vet ikke hvem som har gjort dette, men mye tyder på at det er noen som ikke liker SNO, sier mannen som jobber for oppsynet til avisa Raumnes. Han ønsker å være anonym.

Lørdag var han på oppdrag i Gørrtjennvegen etter at SNO hadde fått melding om at det var observert ulvespor i området.

Han kunne påvise ulvespor, og det er trolig snakk om en til tre ulver som har beveget seg i området. Han gjorde søket ferdig, og etter et par timer gikk han tilbake til bilen for å søke videre et annet sted.

– Jeg så at det ikke var noe luft i bakdekkene, og da jeg kikket nærmere på dekkene, så jeg at det var hull i sidene på dem. Det virket som om det var stukket en kniv inn i siden på begge dekkene, sier SNO-representanten.

Han måtte dermed avslutte registreringen av ulvespor og tilkalle en inntauingsbil for å komme seg videre.

Han vet ikke hvem som kan ha gjort skadeverket på bilen, og en gjerningsmann var også vanskelig å spore.

– Da jeg kom sto det parkert en bil på plassen, og det var mange spor der fra før. Det var derfor vanskelig å se sporene etter den som har gjort dette, sier SNO-representanten.

Politiet har mottatt anmeldelse på skadeverket og ber publikum om tips i saken.

