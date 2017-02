Sør-Korea bekrefter drapet på Kim Jong-uns bror

ANNONSE

–Vår regjering er sikker på at den drepte mannen er Kim Jong-nam, sier talsmann Chung Joon-hee i gjenforeningsdepartementet som håndterer Nord-Korea-saker.

Sørkoreanske myndigheter bekrefter dermed meldingene om attentatet på flyplassen i Kuala Lumpur. Skildringene av drapet spriker, men han skal angivelig ha blitt drept med gift. Ifølge de sørkoreanske mediene ble han stukket med en giftsprøyte, BBC skriver at en kvinne la et tørkle dynket i kjemikalier over ansiktet hans, mens en malaysisk tjenesteperson sier til nyhetsbyrået AP at 45-åringen ble angrepet med en kjemikaliespray.

– Regimets brutalitet

Sør-Koreas fungerende statsminister Hwang Kyo-ahn sier drapet illustrerer det nordkoreanske regimes brutalitet og umenneskelighet. Nabolandet i sør holdt onsdag møte i det nasjonale sikkerhetsrådet etter attentatet.

– Vi tar denne episoden meget alvorlig, og vi holder et våkent øye på Nord-Korea, sier statsministeren ifølge hans talsmann.

Regjeringen i USA sier den tror at nordkoreanske agenter står bak drapet, men landet har så langt ikke slått fast dødsårsaken, skriver Reuters.

Leter etter spor

Politiet i Malaysia går nå over videoer fra overvåkingskameraer i jakt på ledetråder om hvem som utførte attentatet på flyplassen, sier en embetsmann. I tillegg vil liket av Kim Jong-nam vil bli obdusert.

Kim Jong-nam er den eldste sønnen til Nord-Koreas tidligere leder Kim Jong-il, men han og lillebror, nåværende leder, Kim-Jong-un hadde forskjellige mødre. Jong-nam har tidligere sagt til en japansk avis at han er motstander av landets maktdynasti, og han var kjent som reformtilhenger.

Den eldste broren ble tilsidesatt som farens etterfølger da han i 2001 forsøkte å ta seg inn i Japan med falskt pass for å besøke Disneyland. Lillebror Kim Jong-un overtok som Nord-Koreas leder da faren døde i desember 2011.

