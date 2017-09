Sør-Koreas marine holdt natt til tirsdag en storstilt øvelse med klar advarsel til naboen i nord om fremtidige provokasjoner.

– Hvis fienden provoserer over vann eller under vann, vil vi slå tilbake umiddelbart og begrave dem til sjøs, sier Choi Young-chan, sjefen for en angrepsstyrke i marinen.

Det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap beskriver øvelsen som omfattende og sier den viser landets vilje til å motsette seg Nord-Koreas provokasjoner.

Marinen skal ifølge nyhetsbyrået holde en ny øvelse sør i landet fra onsdag og fire dager fremover.

Øvelsen kommer to døgn etter Nord-Koreas kraftigste atomprøvesprengning noensinne.