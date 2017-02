Stabell: - Utøyakaia er ikke interessant for naboene

ANNONSE

– Naboene og velforeningen er ikke imot et minnesmerke i Hole like ved Utøya, men man kan ikke flytte det rett i fleisen på andre nye naboer. Resultatet kan bli at vi bare får enda flere tapere, sier naboenes advokat Harald Stabell til NTB.

Han er nok en gang svært kritisk til at naboene, som allerede har saksøkt staten for plasseringen av minnestedet på Sørbråten, heller ikke nå er blitt tatt med i diskusjonen i forkant.

– Det er uforståelig for dem og det er uforståelig for meg at de ikke velger riktig prosess nå heller. Saksbehandlingen er helt i tråd med tidligere, og som de har tatt selvkritikk på. Nok en gang trekker de ikke inn naboene før de går ut i pressen, sier Stabell.

– Jeg skjønner ikke at de ikke har lært, at de ikke tar kontakt med dem som er berørt før de går ut i mediene. Da kunne de vurdert naboenes kommentarer først, sier advokaten.

Alternativt forslag

Han sier naboene gjerne tar et møte med kommunal- og regionalminister Jan Tore Sanner (H), men tviler på om det er noe poeng å bruke tid og krefter på det. Naboene føler seg overkjørt og tilsidesatt gang på gang.

Deres eget alternative forslag til plassering av et minnested er aldri blitt diskutert av departementet eller støttegruppen, men naboene gir fortsatt ikke opp.

I et møte med Sanner kan naboene få muligheten til å vise fram stedet de selv har pekt ut, sier Stabell.

– Vi er veldig interessert i å vise det fram for pressen, og det vil være nyttig for allmennheten. Stedet ligger 50 meter nedenfor riksveien og med Utøya rett utenfor. Dette er et stort og fint sted som ikke vil plage noen naboer, og som vil ha gode parkeringsmuligheter rett ved riksveien, sier Stabell.

Han påpeker at støttegruppen ikke har vist noen interesse for å se nærmere på naboenes forslag til alternativ plassering.

Staten får problemer

Stabell understreker nå at rettssaken som er berammet i Ringerike tingrett i slutten av april, går sin gang.

– Det er en liten seier for naboene at de først skroter selve minnesmerket til Jonas Dahlberg, og at de nå vil flytte minnestedet fra Sørbråten. De sier at de ikke vil ha en stor og omfattende rettssak som vil ta lang tid. Jeg tror staten får problemer i retten, sier Stabell.

