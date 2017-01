Staten: - Isolasjonen av Breivik ikke alvorlig nok

ANNONSE

Advokat Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten langet ut mot Oslo tingretts dom fra i fjor, da han startet statens prosedyrer i saken om Anders Behring Breiviks soningsforhold tirsdag.

Oslo tingrett dømte staten og Kriminalomsorgen for menneskerettighetsbrudd i fjor.

Les også: Breiviks besøksvenn: - Min jobb er å gjøre dagen litt bedre for kongerikets kanskje mest forhatte person

Ifølge dommen utgjorde den omfattende isolasjonen av Breivik en umenneskelig behandling, og omfanget av nakenransakelser, gripemanøvre, håndjernbruk og nattlig vekkinger en nedverdigende behandling av Utøya-drapsmannen.

Ankesaken i Borgarting lagmannsrett avholdes i gymsalen i Skien fengsel som forrige gang.

Les også: «Ingen» i fengslene så soningsskader hos Breivik

Artikkelen fortsetter under.





Isolasjon ikke avgjørende

Ifølge staten har tingretten både hatt en uriktig bevisvurdering og en feilaktig rettsanvendelse i sin vurdering av soningsforholdene, og den har satt terskelen for krenkelse for lavt.

Emberland kritiserte også dommen for å ha lagt for stor vekt på det han kalte isolasjonsbegrepet.

– Grader av isolasjon er i seg selv ikke problematisk, det inngår som en av flere momenter i en helhetsvurdering, uttalte Emberland.

Les også: Breivik om soningsforholdene: - Jeg lever i et helvete

Han viste til en rad av avgjørelser i EMD, der innsatte har sittet betydelig lenger enn Breivik i relativ isolasjon, uten at domstolen fant at artikkel 3 var krenket.

Fravær av samvær med andre innsatte er heller ikke i seg selv problematisk eller en krenkelse, ifølge Emberland.

– Det er omfanget av kontakten med andre mennesker som tillegges betydning, ikke om det er profesjonelle eller ikke, uttalte han.

Les også: - Man må aldri se bort fra at Breivik har planer om voldsbruk

Breiviks advokat Øystein Storrvik har uttalt at det er sterkt problematisk at Breivik kun har kontakt med profesjonelle og betalte kontakter, som fengselsbetjenter, besøksvenn og prest, fordi det ikke er mulig å bygge opp en reell, personlig relasjon med disse.

Emberland understreket at EMD hadde idømt krenkelse i en del saker knyttet til isolasjon, men at disse sakene gjaldt innsatte med en vesentlig lavere farlighet enn Breivik.

Les også: Anders Behring Breivik gjorde nazihilsen i håp om at noen skulle slå ham ned

Unik sak

Ifølge Emberland er Breiviks sak unik på flere måter. EMD har ikke tidligere vurdert Norges strengeste fengselsregime, og heller ikke for en person «som har vært så utspekulert i planleggingen og med så stor grusomhet i de straffbare handlingene» som Breivik, fastslo han.

– Mange av sakene må med respekt å melde sies å gjelde forhold i stater hvor kriminalomsorgen ser annerledes ut enn vår, understreket Emberland.

Les også: Regjeringsadvokat: - Breivik fortsatt høyreekstrem fundamentalist

Staten mener selve ordlyden i artikkel 3 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) tilsier at Breiviks menneskerettigheter ikke er krenket.

– Disse ordene skal tolkes ut fra en dagligdags fortolkning av ordene. Uttrykket «umenneskelig behandling» må da innebære en inhuman behandling og at Breivik ikke behandles som et menneske. «Nedverdigende behandling» må bety ydmykende, fornedrende og en behandling som gjør kraftig innhogg i hans integritet. Statens syn er at det går på tvers av ordlyden å si at Breiviks soningsregime er umenneskelig og nedverdigende, sa Emberland, mens Breivik selv protesterte taust med å riste svakt på hodet.

Hele tirsdagen er satt av til regjeringsadvokatens prosedyre. Breiviks advokat Øystein Storrvik starter sin prosedyre onsdag. (©NTB)

Har du sett disse videoene?