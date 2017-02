Statens advokat: Mahads historie gir ikke mening

ANNONSE

OSLO TINGRETT (Nettavisen/NTB): Den 30 år gamle bioingeniøren har saksøkt staten ved Utlendingsnemnda (UNE) for å få tilbake statsborgerskapet. Etter 16 år i Norge ble han i fjor fratatt sin status som nordmann fordi UNE mener han er fra Djibouti og ikke fra Somalia, slik han oppga da han kom hit som 14-åring.

Saken ble avsluttet i Oslo tingrett fredag med innlegg fra advokat Ellen Idun Lersbryggen Drolsum på vegne av UNE.

– Dette er en historie som ikke gir mening. Det er indre brister og motsetninger. Hvorfor er det slik? Det er ikke en selvopplevd historie, men en historie som er laget for å skaffe seg opphold i Norge, sa hun.

Advokaten trakk blant annet fram Mahad Abib Mahamud ID-kort og fødselsattest, som hun mener er falske. ID-kortet oppgis å være utstedt i 1990, da Mahamud bare skal ha vært fire år. Bildet viser en voksen mann.

– Saksøkersiden er enig i at bildet har kommet til i ettertid. Dette må være et falsk dokument, iallfall forfalsket, sa statens advokat.

Mahamuds advokat Arild Humlen mener staten har basert tilbakekallingen av statsborgerskapet på en rekke unøyaktigheter.

Advokat Arild Humlen.

– Det er tragisk, særlig for Mahad, at de bruker denne saken til å statuere et eksempel, sa han til NTB tidligere under behandlingen av saken.

Granskingen av Mahamud startet på grunnlag av et tips i 2013, som UNE først hevdet var anonymt. Før helgen fikk Humlen rettens kjennelse til å vite hvem tipseren var. Ifølge advokaten er denne personen en politisk motstander.

Etter rettssakens siste dag forteller Mahamud at rettssaken har vært en stressende prosess.

- Jeg har vært sliten. Den psykiske belastningen har påført mye stress og påkjenninger på kroppen. Men jeg syns jeg har greid meg bra. Jeg har samlet energi og hatt fokuset der jeg skulle ha det, sier 30-åringen til Nettavisen.

Han er fornøyd med hvordan rettssaken har gått.

- Jeg har sagt det jeg kunne si. Jeg har vært ærlig fra dag én til slutten av saken, så jeg er veldig fornøyd med det jeg har fortalt.

Mahamud sier han forventer at dommen går hans vei, og at han kommer til å gå så langt som rettssystemet tillater det hvis det motsatte skulle skje.

Advokat Ellen Idun Lersbryggen Drolsum før siste dag av rettssaken i Oslo tingrett der Mahad Abib Mahamud saksøker staten ved Utlendingsnemnda (UNE) etter å ha blitt fratatt det norske statsborgerskapet.

