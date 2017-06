Statens vegvesen: - Nå går det sakte ut av Oslo

ANNONSE

Saken blir oppdatert.

Statens vegvesen opplyser til Nettavisen like før klokken 15 at de merker at trafikken ut av Oslo tetter seg til.

- Nå er det køer på alle de store veiene ut av Oslo, E18 vestover og E6 syd- og nordover, sier trafikkoperatør Thomas Eriksen til Nettavisen.

- På E18 vestover går det spesielt sakte, legger han til.

Eriksen opplyser at et uhell på Alnabru påvirker situasjonen ytterligere, så nå gjelder å være tålmodig.

- Husk at ferien starter idet du setter deg i bilen, sier Eriksen.

Trafikkoperatøren opplyser at de registrerte at mange startet ferien allerede torsdag.

- Det var veldig mye trafikk ut av Oslo da også.





