BRUDD MED EU: Storbritannias statsminister Theresa May varsler i en tale at hun ønsker et likestilt forhold til EU, og ikke et delvis medlemskap. Foto: Jonathan Brady (Pa Photos)

Statsminister Theresa May varsler fullt britisk brudd med EU

Storbritannias statsminister Theresa May varsler i en tale at hun ønsker et likestilt forhold til EU, og ikke et delvis medlemskap.