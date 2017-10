Stephen Hawking har frigjort sin doktorgrad-avhandling. Se den her!

Doktorgradavhandling fra 1966 er gjort tilgjengelig for allmennheten. Den store pågangen førte til nettside-krasj.

Stephen Hawkings doktoravhandling fra 1966, «Properties of Expanding Universes», ble gjort tilgjengelig på nettsiden til Universitetet i Cambridge mandag denne uken. Men kort tid etter at doktoravhandlingen ble lagt ut, krasjet nettstedet grunnet enorm pågang.

- Vi har hatt en enorm respons på professor Hawkings beslutning om å gjøre hans doktoravhandling offentlig tilgjengelig for nedlastning, med nesten 60.000 nedlastninger på mindre enn 24 timer, sier talsmann Stuart Roberts ved Universitetet i Cambridge i en uttalelse, ifølge CNN.

- Dette har resultert i at besøkende på våre åpne nettsider vil oppleve at den er tregere enn vanlig og til tider midlertidig utilgjengelig, sier Roberts.

Doktoravhandlingen tar for seg implikasjoner og konsekvenser av universets ekspansjon.

- Vil inspirere folk

Doktoravhandlingen, som Hawkings skrev som 24-åring, er blitt gjort tilgjengelig som en del av Open Access Week 2017. Hawkings ønsker at den åpne tilgangen på doktoravhandlingen skal inspirere folk.

- Ved å gjøre doktoravhandlingen min tilgjengelig, håper jeg å kunne inspirere folk rundt omkring i verden til å se opp mot stjernene og ikke ned på føttene sine, og undre seg over vår plass i universet og forsøke å finne mening med kosmos, sa Hawkings i en uttalelse før nettstedet krasjet.

- Alle og enhver, overalt i verden, burde ha fri tilgang, ikke bare til min forskning, men til forskingen til alle store og utforskende sinn over hele spekteret av menneskelig forståelse, sa han.

Hawkings bok fra 1988, «A Brief History of Time», er en av de mest suksessrike populærvitenskapelige bøkene som noen gang er trykket. Boken har solgt mer enn ti millioner eksemplarer på 40 forskjellige språk, skriver The Guardian.

Alvorlig sykdom

Den verdenskjente forskeren, matematikeren og fysikeren har i flere tiår forsøkt å løse universets gåter. Han ble i ung alder diagnostisert med sykdommen amyotrofisk lateralsklerose, og ble dermed spådd et kort liv.

Men Hawking trosset alle odds. Personer som blir diagnostisert med amyotrofisk lateralsklerose, blir forespeilt en forventet levetid på ti år. Hawking har imidlertid levd med sykdommen i nesten 50 år.

