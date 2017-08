Stig Ingar Evje funnet død

Savnet siden 3. mai.

Personen som ble funnet død ved Sjusjøvatnet søndag, var savnede Stig Ingar Evje (45) fra Rælingen i Akershus, skriver VG.

Politiet har hele tiden trodd at det var den savnede familiefaren som var blitt funnet, og nå slår DNA prøvene fast at den døde er Evje.

Det var en turgåer som fant Evje og varslet politiet. Den døde bar preg av å ha ligget lenge i naturen, ifølge politiet.

Dødsårsaken ikke klar

Stedet han ble funnet var noen kilometer fra hytta som 45-åringen forsvant fra 3. mai i år.

Politiet kan ikke si noe om dødsårsaken, da dette ikke kommer fram i den foreløpige obduksjonsrapporten.

– Det er ingenting som tyder på at det har skjedd noe straffbart i forbindelse med dødsfallet, sier lensmann i Ringsaker, Terje Krogstad, til Romerikes Blad.

Obduksjonsrapporten klar om to uker

Han sier videre at det er ventet at den endelige obduksjonsrapporten vil være klar om drøyt to ukers tid.

Siden den administrerende direktøren og familiefaren fra Rælingen forsvant i mai har familie, venner og letemannskaper søkt etter 45-åringen i området rundt der han forsvant.

Politiet har fått inn mange tips i saken, og flere har hevdet å ha sett det som kan være Evje.

