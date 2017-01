Stor skuffelse over Helgesen

ANNONSE

Helgesen møtte onsdag ettermiddag representanter for de mange ulvedemonstrantene som hadde samlet seg til høylytt protest utenfor departementet. Sinnet er stort i Hedmark etter at Helgesen rett før jul sa nei til en planlagt lisensjakt på 32 ulver i ulvesonen der.

Representantene krevde at vedtaket ble opphevet under møtet, noe Helgesen avviste.

– Vedtaket ligger fast, men vi vil overvåke skadepotensialet og ha lav terskel for å ta ut ulv der det er skadepotensial, og selv om det ikke blir lisensjakt, kan det bli uttak, sa Helgesen.

Skuffet

– Vi når ikke fram, vi blir ikke lyttet til, fastslo ordfører Rune Støstad fra Nord-Fron kommune.

– Dette var slett, vi fikk ikke noe nytt fra Helgesen, konstaterte initiativtaker til aksjonen, varaordfører Sissel Frang Rustad i Åmot kommune.

– Men vi gir ikke opp kampen om at vedtaket fra desember må oppheves, sier Frang Rustad som har meldt seg ut av Høyre på grunn av denne saken.

– Helgesen skyver lovavdelingen foran seg. Lovavdelingen har levert et rent bestillingsverk, mener Einar Frogner i Bondelaget, som understreket at loven gir rom både for tolkning og skjønn.

– Jeg venter et blodbad til sommeren, sier Frogner, og understreker at ulven jo opererer utenfor ulvesonen, der det er beitedyr.

Representantene understreker at skadepotensialet på sau innenfor ulvesonen ikke er så stort, fordi det nesten ikke drives med sau der lenger, men at Helgesen også må vurdere tap av hunder og elg – og dessuten ta hensyn til folks frykt.

– Vi har mistet 130 jakthunder til ulv, fortalte Knut Arne Gjems, Hedemark jeger og Fiskerforbund.

Ser på løsninger

Helgesen dro rett videre til et møte om situasjonen med næringskomiteen på Stortinget. Han uttalte at de under møtet vil se på om det vil være muligheter for andre løsninger i fremtiden.

Han redegjorde også for vedtaket som ble gjort før jul, og hvorfor han hadde bedt Justisdepartementets lovavdeling gjøre vurderingen.

– Grunnen til at jeg ikke bare forholdt meg til mitt eget embetsverk, er at jeg vet det er sterke fronter og stor mistillit til miljøforvaltningen. Derfor var det viktig at vi gikk utenfor den, sa Helgesen.

Han sier lovavdelingen i Justisdepartementet har vurdert innspill både fra Miljødepartementet og Landbruksdepartementet så vel som andre instanser.

– På livskvaliteten løs

Rundt 2.000 demonstranter hadde samlet seg utenfor departementet, og lyden av dem hørtes langt inn i møterommet.

Rustad fortalte at folk er redde for å sende ungene alene til skolebussen, og at de fire ulveflokkene i området ødelegger for næringsgrunnlaget og arbeidsplasser i området.

– Nå er det så ampert, vi må få en forvaltning av ulv som vi kan leve med. Hvis vi ikke tar grep nå, så vil vi bo midt i en vernesone for ulv, og der kan vi ikke bo. Vi krever at vedtaket endres, sa Rustad. (©NTB)