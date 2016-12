Stor snøskredfare på Helgeland

ANNONSE

Mye nedbør, både som regn og snø, kombinert med kraftig vind og milde temperaturer gjør at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mener det er sannsynlig at det vil gå snøskred ved bratte heng i Nordland sør for Bodø.

– Mye regn og plussgrader i fjellet først på fredagen vil føre til utløsning av våte skred. Når temperaturene synker utover dagen vil det danne seg store snøflak i fjellsider som kan rase ut eller er lett å løse ut av en skiløper, sier vaktleder Karsten Müller i snøskredvarslingen.

Varsom.no ber publikum holde seg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. De mener også at store naturlig utløste skred kan forekomme og nå ned til veier og bebyggelse. Dette varselet gjelder for de fleste bratte heng.

I tillegg til snøskredfaren har Meteorologisk institutt sendt Obs-varsel for Helgeland, Saltfjellet og Salten. Fredag ventes store nedbørmengder, lokalt 40 til 70 millimeter på et døgn, særlig i Helgeland. (©NTB)