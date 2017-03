Stor variasjon i andelen fattige innvandrerbarn

ANNONSE

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at kun 5,4 prosent av barn uten innvandrerbakgrunn tilhørte en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2015. Blant innvandrerbarn var andelen 38 prosent, skriver Vårt Land. Det er spesielt to årsaker: mange med lavinntekt i innvandrerbefolkningen og høy innvandring de siste årene.

Tallene fra SSB viser imidlertid et stort sprik. Barn med bakgrunn fra Somalia, Syria, Irak, Eritrea og Afghanistan er sterkt overrepresentert i lavinntektsgruppen. Mens det er langt færre i denne kategorien blant barn med bakgrunn fra India, Bosnia-Hercegovina, Sri Lanka, Filippinene og Vietnam.

SSB-forsker Jon Epland drar fram to forhold til disse forskjellene.

- For det første er barneflokkene i de fattigste familiene store. I husholdningene i den andre enden av skalaen er normalen 2,5 til 3 barn. For det andre er sysselsettingen i familier med somalisk, syrisk og irakisk bakgrunn lav. Mens blant de andre bakgrunnene er det vanlig at både mor og far er i jobb, sier han.

SSB-tall viser at blant innvandrere med somalisk bakgrunn er kun 36 prosent av mennene og 22 prosent av kvinnene i jobb.