Storbrann i 27 etasjer høy boligblokk i London

Flere mennesker behandles for diverse skader, skriver London-politiet på Twitter.

Avisa Daily Mail melder at desperate beboere har laget tau av laken og forsøker å klatre ut av vinduene, men ifølge The Guardian er det foreløpig ikke meldt om omkomne i flammeinfernoet. Det meldes at mange er fanget inne i flammehavet.

Som videoen viser er det en voldsom brann:

Brannen, som formelig har slukt 27-etasjes Grenfell Tower på Latimer Road i White City, står ifølge redningsmannskapene i fare for å rase sammen.

Dramatiske øyevitneskildringer

Reporteren til The Guardian melder at beboere kan ses inne i leilighetene sine der de er fanget i flammehavet, inkludert en mann som vifter med et teppe ut av vinduet.

Folk i nabolaget står forhutlet ute i nattøyet i nærheten av den overtente bygningen. Noen ropte til mannen med teppet og ba ham holde hodet ut av vinduet og oppgi nummeret på leiligheten sin så brannmannskapet kunne finne fram til ham.

Det lukter sur og skarp røyk fra brannen og det faller brennende deler ned fra bygget. Samtidig kan det høres lyden av glass som knuser og dumpe smell.

Det blir også meldt at noen skal ha hoppet ut etter at vedkommende signaliserte SOS med en lommelykt.

- Han ropte hjelp, hjelp, hjelp, men det kom ingen. Han kastet en madrass ut av vinduet. Han sto praktisk talt i flammer og hoppet, sa et øyevitne.

Gruoppvekkende bilder dukket opp på sosiale medier som viser massive flammer slikker opp på siden av blokken. Beboere som var fanget langt opp i Høyblokka svingte med lommelykter og ropte på hjelp.

Mange skadde

Omkring 200 brannfolk og 44 brannbiler arbeider på stedet.

The Guardian skriver også at vitner på stedet kunne høre folk rope om hjelp fra bygningen. Ifølge BBC har øyenvitner sagt at de så lys, som kan være lommelykter, som blinket på toppen av bygningen.

- Det ser forferdelig ut. Jeg har aldri sett noe lignende. Det er en enorm brann, sier et øyenvitne til TV-kanalen.

Ekstreme forhold

Visebrannmester i London Dan Daly sier til Sky News at brannmannskapene arbeider med røykdykkerutstyr under ekstremt vanskelige forhold for å kjempe mot ilden.

Øyenvitner beskriver kaotiske scener i gatene der beboere forsøker å finne hverandre etter evakueringen. I bakgrunnen hørtes knitringen fra flammene og lyden av bygningsbiter som falt til bakken. Alle veier rundt Høyblokka er sperret av.

Ifølge AFP er bygningen fra 1974.

Londons ordfører, Sadiq Khan, skrev dette på Twitter :

- Stor hendelse i Grenfell Tower i Kensington. 40 brannbiler og 200 brannmenn på stedet. Følg brannvesenet for oppdateringer.

Brannvesenet fikk melding om brannen rundt klokken 1.15 natt til onsdag.

White City vest for sentrum i London.

Flere videoer av brannen:

#BREAKING: A massive fire is burning in West London, authorities confirm. Two hundred firefighters at a block of flats in West London.

😢👍 pic.twitter.com/1rJ8nA0lTy — sowmya iyer (@sowmyaiyer07) June 14, 2017

Oh my. West London building is literally fully engulfed in fire. Terrifying scene. pic.twitter.com/rlUQQVHznb — Steve Kopack (@SteveKopack) June 14, 2017

Slik ser det ut ved 05-tiden onsdag morgen:

Slik så det ut tidligere på natten:

Voldsom brann i boligblokken ved Notting Hill i London.

Crews continue to work hard at tower block fire in #NorthKensington Fire is from 2nd to top floor of 27 storey building pic.twitter.com/lAwhZl6Jf3 — London Fire Brigade (@LondonFire) June 14, 2017

Our latest statement on the #NorthKensington tower block fire. We have sent over 20 ambulance crews to the scene. More to follow. pic.twitter.com/j9JD8t6I3t — London Ambulance (@Ldn_Ambulance) June 14, 2017