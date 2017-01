SPERRET: Havøya i Finnmark er sperret av etter at det lørdag kveld gikk et stort steinras over fylkesveien som forbinder øya med fastlandet. Foto: Google Maps

Stort steinras sperrer øy i Finnmark

Havøya i Finnmark er sperret av etter at det lørdag kveld gikk et stort steinras over fylkesveien som forbinder øya med fastlandet.