Dermed får ikke Aps forslag flertall, skriver Dagen.

Ap har foreslått å be regjeringen om en ny handlingsplan for LHBTI-feltet. LHBTI står for lesbiske, homofile, bifile, trans eller personer med atypisk kjønnskategorisering (intersex)

Det siste, men mest omdiskuterte punktet i planen gikk ut på å utrede å innføre en tredje kjønnskategori, "hen".

En modningssak

Jan Elisabeth Lindvik, leder for Forbundet for transpersoner (FTPN) tror det er en modningssak og et spørsmål om tid før det han omtaler som et tredje kjønnsalternativ er på plass i Norge.

– For noen år siden ville ingen trodd vi skulle fått selvvalgt juridisk kjønn heller. Det var også en modningsprosess, som fikk rakettfart ved hjelp av Amnesty, sier Lindvik til Dagen, som derfor ikke syntes avgjørelsen tirsdag var uventet.

Transpersoner er individer med en kjønnsidentitet som i varierende grad ikke er i samsvar med kjønnet kroppene deres ble tillagt ved fødselen. De definerer seg selv verken som mann eller kvinne, eller er biologisk sett ikke entydig mann eller kvinne.

20 prosent

Rundt 20 prosent av verdens befolkning har i dag anledning til å definere seg som noe annet enn mann eller kvinne.

Nepal var i 2008 det første landet i verden som innførte en tredje kjønnskategori i grunnloven, i 2014 vedtok indisk Høyesterett at en tredje kjønnskategori også skulle gjelde der.

I Australia ble det i 2011 tillatt å føre opp «X» i passet for personer som ikke opplever å passe inn som mann eller kvinne. Lignende regelverk er også innført i New Zealand, Danmark, Tyskland og Pakistan.

