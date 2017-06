Stortingspolitiker stoppet med Ikea-kasser på taket - mistet lappen

ANNONSE





Like før klokken 2030 lørdag opplyste politiet at de hadde stanset en bil med usikret last på taket i Sandviken, skriver Bergensavisen på nett.

– De hadde vært på Ikea og handlet. De hadde en kasse på 30 kilo på taket som ikke var sikret. En passasjer satt og holdt på den med armen ut gjennom vinduet, sier operasjonsleder Lars Geitle i Vest politidistrikt

Politiet stoppet bilen i Sandviken. Den hadde da kjørt på motorveien fra Åsane med store kasser på taket.

– Det er ikke i henhold til lovverket. Lasten skal sikres slik at man er sikker på at den ligger stødig og ikke løsner. Ved en oppbremsing ville man ikke klart å holde kassen, sier Geitle.

Den 27 år gamle sjåføren fikk førerkortet sitt beslaglagt.

Politiker: – Lasten var sikret

Mannen som kjørte bilen er stortingspolitiker Erik Skutle (H). Han er uenig i politiets uttalelser om at lasten ikke var sikret.

– Det stemmer ikke. Lasten var sikret med to stropper, og vekten på 30 kilo gjaldt for lasten på taket samlet. Det er innenfor vektbegrensningen i vognkortet, sier Skutle til BA.

Ifølge politiet holdt passasjeren kassen med en hånd ut av vinduet. Dette er heller ikke korrekt, ifølge Skutle.

– Jeg ba passasjeren om å ta hånden ut av vinduet for å sjekke at stroppene satt skikkelig fast, og at det var skikkelig spenn i dem. Jeg ville forsikre meg om at ingenting hadde forskjøvet seg, sier han.

– Så ut som Donald Duck på tur

Skutle har en liten elbil, og vedgår at de store kassene på taket så rare ut på toppen av den lille bilen hans.

– Det så helt latterlig ut, som Donald Duck på tur. Men det er tillatt å ha den vekten på taket som jeg hadde, sier han.

Skutle opplyser at førerkortet er midlertidig beslagla, og at en politijurist skal avgjøre saken på mandag.