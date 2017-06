ANNONSE

Justis- og beredskapsdepartementet innfører en søknadsfrist på seks måneder for familiegjenforening for at flyktninger skal få unntak fra inntektskravet for å hente noen til Norge.

Det opplyser de i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Hvis det ikke søkes innen fristen, må flyktningen i Norge oppfylle kravet for å få familiegjenforening.

Endres fra ett år til seks måneder

– I dag er fristen ett år for at en flyktning skal kunne unntas fra inntektskravet når det søkes om familiegjenforening. Denne fristen endrer vi, slik at søknaden må sendes innen seks måneder. Vi strammer altså inn på søknadsfristen, men gjør det enklere å overholde fristen ved å søke på nett. Søknadsgebyret må uansett betales innen seks måneder, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (FrP).

Det gjøres unntak fra det såkalte underholdskravet i familiegjenforeningssaker når søkeren er ektefelle, samboer eller barn til en flyktning.

For å få unntak fra kravet til inntekt må søknaden være sendt eller registrert på nettet, og søknadsgebyret må være betalt innen seks måneder etter at flyktningen fikk oppholdstillatelse.

1. august

Endringene trer i kraft 1. august 2017, og skal gjelde i alle søknader om familiegjenforening med en flyktning som ble innvilget oppholdstillatelse etter ikrafttredelsestidspunktet.

Samtidig gjøres det noen mindre justeringer i utlendingsforskriften for å tilpasse forskriften til trygderegelverket.

