Støre på Facebook: - Jeg har ikke benyttet svart arbeid

Offensiv Ap-leder Jonas Gahr Støre slår tilbake på Facebook.

Ap-leder Jonas G. Støre har hele onsdag måtte svare for et oppslag i Finansavisen om svart arbeidskraft på hans brygge i 2011.

- Som oftest best å bare la det passere

Støre svarer slik på Facebook onsdag ettermiddag:

- Vi politikere opplever ofte angrep på oss som personer. Som oftest er det beste å bare la det passere. Men noen ganger har jeg behov for å si ifra. I dag er en sånn dag.

Denne forsiden onsdag får Støre til å se rødt.

Han refererer til Finansavisens førsteside, som han mener «etterlater inntrykk av at jeg har benyttet svart arbeid».

- Det har jeg ikke, avviser Støre bestemt.

Slik forklarer han det som har skjedd:

«For seks år siden skulle jeg gjøre en jobb på brygga mi på hytta i Kilsund. Oppdraget ga jeg til en som tidligere har utført arbeid for meg. Da jeg ble klar over at han fikk hjelp fra to bekjente til å gjennomføre arbeider, forsikret jeg meg om at dette var et ryddig arbeidsforhold mellom dem og ham, og jeg gjorde det klart at jeg forholdt meg til han jeg hadde avtale med.»

- Jeg betalte til avtalt pris

Støre forklarer videre at han tok kontakt med advokaten til firmaet etter at han fikk vite at det var uenighet mellom de to som bisto i arbeidet og deres arbeidsgiver - og fikk bekreftet at han ikke hadde noe uoppgjort med dem.

- Da arbeidet var sluttført, betalte jeg for oppdraget til avtalt pris, inkludert moms.

Støre avslutter innlegget med en valgkampsak:

- Noe av det jeg har engasjert meg mest i som leder i Arbeiderpartiet, er kampen for et arbeidsliv med gode og trygge arbeidsvilkår. Ikke for noen – men for alle. Dette kommer jeg til å fortsette å slåss for.

