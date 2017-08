Støre refser Solberg i valgkampens første lederduell: – Fire tapte år

Istedenfor å bruke handlingsrommet i økonomien til å ruste Norge for framtida, har statsministeren kuttet skatter, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Norge har hatt den høyeste ledigheten på 20 år, og har nå den laveste sysselsettingen på like lenge, hevdet Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre da han møtte statsminister og Høyre-leder Erna Solberg til valgkampen første lederduell onsdag morgen.

Han beskyldte Solberg for å ha prioritert skattelettelser framfor å bruke handlingsrommet til å motvirke økningen i arbeidsledigheten, øke sysselsettingen og å ruste økonomien for omstillingen som står foran oss. «Arbeid er universalnøkkelen» til «alt vi er opptatt av», ifølge Ap-lederen.

Støre etterlyser resultater

– Du overtok et land med full sysselsetting, poengterte han, og harselerte med Høyres tipunktsplaner for de fire neste årene.

– Det er fint med tipunktsplaner med hva dere skal gjøre, men det er resultatene som teller. Nå er handlingsrommet brukt opp, og dere har ikke levert resultater. Det har vært fire tapte år, sa Støre.

Solberg ba Ap og Støre feie for egen dør. Han har heller ingen resultater å vise til, sett med hennes øyne.

– Grunnen til at du ikke har sett resultater av vår politikk, er at du har sittet i regjering, og jeg har sittet utenfor, parerte Ap-lederen.

Modernisering, ikke reversering

Høyre-lederen pekte på at norsk økonomi ble utsatt for sitt verste sjokk på flere tiår, da oljeprisen i 2014 plutselig begynte å stupe – og som på det meste var ned rundt 75 prosent. Situasjonen var verre enn under finanskrisen som ble utløst i 2008, hevdet hun.

Regjeringens økonomiske politikk har fram til i dag i stor grad handlet om å avhjelpe skadevirkningene av oljekrisen.

Solberg advarte mot et skattesystem som favoriserer utenlandske eiere, og lovet ytterligere endringer i bedriftsbeskatningen.

– Vi skal gjennomføre flere endringer i skattesystemet for å gjøre det attraktivt å starte for seg selv. Vi skal ikke føre en gammeldags politikk, med høye skatter. flere reguleringer og statlig styring. Vi må møte framtida med modernisering ikke reversering, sa hun. (©NTB)