Student spydde i taxi - må betale 20.000 kroner

En 22 år gammel student må punge ut 20.000 kroner etter at han spydde i en maxitaxi fra Bergen Taxi på vei fra vorspiel og ut på byen i Bergen i oktober i fjor, skriver Bergensavisen.

22-åringen ble dårlig og kastet opp midtgangen, og gjengen forlot så taxien uten å fortelle sjåføren om uhellet.

Dagen etter ble venninnen som hadde bestilt taxien oppringt av sjåføren.

22- åringen tilbød seg å gjøre opp for seg og betale for en eventuell rens.

Prisoverslaget på rens kom på 20.000 kroner, en pris som sjokkerte 22-åringen.

Han sier til BA at han aldri hadde trodd at det skulle koste så mye, og at han i kontakt med andre taxiselskaper har fått høre at det å spy i en taxi koster 1.500-2.000 kroner. Han sier han ikke har til hensikt å betale regningen.

- Nei akkurat nå er det uaktuelt å betale den. Jeg synes det er urimelig mye penger.

Drosjesjåføren - som også eier den aktuelle taxien - har ikke ønsket å kommentere saken overfor BA, men har fortalt sin versjon gjennom taxiselskapet.

Direktør i Bergen Taxi, Jan Valeur, forteller til BA at et verksted har konstatert at varmeapparatet som er plassert helt bakerst på gulvet i maxitaxien, skal ha blitt ødelagt på grunn av oppkast. Han omtaler saken som «ikke hyggelig».

Ifølge Bergen Taxi ble kravet senket til 16.000 kroner.