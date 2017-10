Funnet på havets bunn.

Helikopteret som styrtet utenfor Barentsburg med åtte personer om bord er funnet på havbunnen, opplyser Hovedredningssentralen (HRS), ifølge NTB.

Helikopteret forsvant torsdag under innflygningen til Barentsburg.

I løpet av helgen har redningsmannskapene brukt undervannsfarkoster i søket, og det er disse som nå har lokalisert helikopteret.

Tidligere søndag fortalte HRS at det var funnet et «interessant objekt» på havbunn

Russere deltar i søket

Klokken 01 natt til søndag landet et russisk fly med 40 personer som skal bistå i letingen, uttalte redningsleder i Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS), Rune Danielsen søndag morgen.

– Det ligger tre fartøy ute på stedet fortsatt. Det russiske flyet ankom Svalbard i natt, og mannskapet innkvarteres på Sysselmannens skip Polarsyssel. Sammen med disse skal det da holdes et koordineringsmøte hvor det skal lages en plan for hvordan mannskapet skal benyttes på best mulig måte, ifølge Danielsen.

