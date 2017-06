Suksess-trener: - I Norge skryter vi altfor mye av barna våre

ANNONSE

Det er slett ingen hvem-som-helst som portretteres i Dagens Næringsliv (DN) lørdag.

Gjert Ingebrigtsen har med sin kone Tone satt syv barn, i alderen 29 til 3 år, til verden. Tre av dem: Henrik (26), Filip (24) og Jakob (16) er både merittert i Norge og utlandet.

I den frodige barneflokken er det kun én jente: Ingrid (11). Da hun kom hjem med en tegning til pappa i 2. klasse, svarte han: «Jeg ser at du har tegnet, men den er ikke spesielt fin.»

Pappa Gjert Arne Ingebrigtsen, her med sønnene Henrik og Filip, er kjent for å være intenst til stede i barnas liv: Korrigerende, kjeftende og oppmuntrende.

- I Norge skryter vi for mye

Dette har han fått mye kjeft for, men 51-åringen har trenet opp tre sønner til å matche verdenseliten, er klinkende klar:

– Man skal ikke si at alle prestasjoner er like gode, man må sette ting i perspektiv. I Norge skryter vi altfor mye av barna våre.

- Ingen tilfeldighet

Hans egen oppvekst er nøysom, uten en tilstedeværende far, «som kommer fra ingenting og har tatt det til verdenstoppen, bare bønder og fiskere, aldri idrettsutøvere». Underveis er pappa Ingebrigtsen blitt bedt om å dempe barnas iver, noen har kommet med bekymringsmeldinger.

– I begynnelsen var det de som sa at dette ikke var min fortjeneste. Når folk ser at jeg også lykkes med sønn nummer to og tre, at de alle er i toppen år etter år, så er det ingen tilfeldighet lenger. Da er det resultatet av en plan. Og av gener. Talent. En planmessig forvaltning av det talentet, sier en av Norges mest suksessrike pappa-trenere.

Kanskje den med aller mest suksess, som tror på at å ha det gøy, henger nøye sammen med resultat.

Syv-barns-faren er også synlig på Instagram, som her i mars:

Begynner å bli bra trykk i bakken. Et innlegg delt av Gjert-Arne Ingebrigtsen (@gjertarne) søndag 12. Mars. 2017 PDT

