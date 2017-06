Sultan: - Overvåking av muslimer og moskeer skaper frykt og hat

ANNONSE

Shoaib Sultan i Antirasistisk Senter, tidligere ordførerkandidat for MDG i Oslo, vil gå dypere inn i problematikken rundt forslaget fra Human Rights Service om overvåking av moskeene.

Les: Reagerer kraftig på kartlegging av moskeer i Norge

Derfor møter han Nettavisens lesere i dag, både direkte på Facebook her og i kommentarfeltet.

Her vil han diskutere overvåking av muslimer direkte med leserne - både muntlig og skriftlig.

Blander sammen



Bakgrunnen er oppfordringen fra Hege Storhaug og Human Rights Service til privatpersoner om å hjelpe seg til å kartlegge alle moskeene i Norge.



På sin blogg ba hun om «din hjelp» til å fotografere alle lokaler og forsamlingshus som ble brukt av muslimer.

- Reaksjonene i kommentarfelt og på Facebook viser at mange blander sammen kartlegging og overvåking. Jeg har ingenting i mot at staten har full oversikt over moskeene - på samme måte som den har over alle trossamfunn, sier Sultan.

Overvåking fra privatpersoner er han tvert om redd kan skape frykt og hat og kanskje også farlige situasjoner.

- Jeg har tillit til at PST gjør en fullgod jobb for å overvåke eventuell terror, og jeg vil oppfordre alle - også muslimer - om å melde fra til politet dersom de ser noe mistenkelig. Det er borgervern-liknende overvåkingsgrupper jeg reagerer skarpt på, sier han.

Hege Storhaug skriver på Facebook at hun har fått fantastisk respons fra leserne. Se innlegget hennes på Facebook her:

Direkte sending live på Facebook



Etter utspillet i går fikk Shoaib Sultan mange reaksjoner, både i kommentarfelt og på Facebook, fra folk som vil «brenne ned skiten» og kommer med trusler.

Akkurat dette vil han nå diskutere «face to face» med alle som vil. Direktesendingen vil begynne live på Nettavisens Facebookside kl 13.15 - klikk her for å komme til Facebooksiden, og da vil Sultan også så godt han kan svare på spørsmål og kommentarer på Facebook og i kommentarfeltet under denne saken.

NB: Tema for diskusjonen er overvåking av moskeer - ikke en generell debatt om muslimer eller islam.