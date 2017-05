TILTALT: En mann i 50-årene er tiltalt for å ha helt Plumbo over en kvinne slik at hun fikk omfattende etseskader. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Sunnmøring tiltalt for å ha helt Plumbo over kvinne

En mann i 50-årene er tiltalt for å ha helt Plumbo over en kvinne slik at hun fikk omfattende etseskader.