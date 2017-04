Boston maraton-deltakere opplevde i 2013 alle løperes mareritt, da en bombe ledet til at tre døde og nær 300 ble skadet.

Søndag fant den store styrkeprøven sted igjen, og i en fellesmail klarte Adidas å uttrykke seg slik: «Gratulerer med å ha overlevd Boston maraton».

Å løpe 42 kilometer kan for mange kanskje føles som en kamp for å overleve, men i dette tilfelle ble meldingen oppfattet som taktløs.

Reaksjonene lot ikke vente på seg.

If u ever feel like u are having a bad day at least u aren't adidas pic.twitter.com/9XJLENBYSZ

Someone in the marketing department at @Adidas is going to get fired hard for the subject of this email. pic.twitter.com/JqXoZnZQla