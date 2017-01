SV: Den amerikanske ambassadøren må kalles inn

ANNONSE

Den svenske utenriksministeren Margot Wallström har bedt USAs chargé d'affaires om et møte mandag. Formålet er å gi klar beskjed om hva den svenske regjeringen mener om president Donald Trumps innreiseforbud.

Nå må Norge gjøre det samme, mener SV, som har sendt utenriksminister Børge Brende (H) et brev om saken.

Etterlyser handlekraft

– Norge må gi tydelig beskjed om at innreise- og flyktningforbudet er uakseptabelt, og kreve stans av denne meningsløse og inhumane politikken, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Statsminister Erna Solberg (H) ga søndag uttrykk for bekymring for at innreiseforbudet kan undergrave innsatsen for å bekjempe ekstremister. Brende brukte uttrykket «sterkt beklagelig».

Lysbakken etterlyser mer handlekraft fra regjeringen. Det er viktig at Norge har en konkret strategi i møte med den nye utviklingen, mener han.

– Vi har i helgen sett at innreiseforbudet også går ut over norske statsborgere som tilfeldigvis er født i et av landene Trump har nektet innreise fra. Dette viser hvor lite gjennomtenkt denne politikken er, sier han.

Avventer

Utenriksdepartementet opplyser at de har bedt om informasjon fra den amerikanske ambassaden om hva innreiseforbudet vil innebære for norske borgere med dobbelt statsborgerskap. Inntil departementet får svar, vil det avvente situasjonen.

SV har dessuten bedt Brende komme til Stortinget med en redegjørelse om hvordan Norge skal forholde seg til USA framover. Når det eventuelt vil skje, var mandag ennå ikke avklart.