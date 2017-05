SV og MDG vil nekte Avinor å planlegge Gardermoen-utvidelse

ANNONSE

Stortingskandidat i Sør-Trøndelag Lars Haltbrekken (SV) sier til Dagsavisen at partiet kommer til å fremme et forslag for Stortinget om saken hvor de ber om stopp i planleggingen.

- All erfaring fra samferdselssektoren tilsier at om planleggingen av miljøfiendtlige prosjekter får gå sin gang, uten at de reelle miljøvennlige alternativene får samme framdrift, da føler politikerne seg til slutt nødt til å gi klarsignal til de miljøfiendtlige prosjektene. Til slutt er det lagt for mye krefter, prestisje og ressurser ned i prosjektene til å stoppe dem, sier Haltbrekken.

Arild Hermstad, som stiller til valg for MDG i Hordaland, er enig.

- Slike prosesser får sin egen dynamikk, og om planleggingen forseres blir det et sterkt trykk for å få bygge. Motsatt; prosjekter som ikke planlegges, blir det ikke noe av, sier han.

Regjeringen ga i forrige uke beskjed til Avinor om at det heleide statlige selskapet kan fortsette planleggingen av en tredje rullebane.