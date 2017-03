SV trekker omskjæringsforslag

ANNONSE

– Vi har kommet til at det vil gi en bedre behandling å ta den saken i landsstyret, slik at vi først får hørt flere instanser, blant annet det mosaiske trossamfunn, sier ett av de fem medlemmene i landsstyret som fremmet dissensen, Eirik Faret Sakariassen, til VG.

De fem tok til orde for å "innføre krav om selvbestemmelse og 15 års aldersgrense for rituell omskjæring."

Både programkomiteen og ledelsen i partiet var delt i synet på forslaget om å innføre aldersgrense på 15 år for omskjæring av gutter. I jødisk tradisjon skal omskjæringen skje når en gutt er åtte dager gammel, og inngrepet er en viktig del jødisk identitet, skriver Vårt Land.

Det Mosaiske Trossamfunds leder Ervin Kohn kaller forslaget intoleranse av verste sort.

– Uansett hvilken gren av jøde­dommen du tilhører, om du er ortodoks eller konservativ, så finner du denne praksisen hos bortimot 99 prosent av alle jøder, fortsetter han.

Også blant muslimer er omskjæring av gutter vanlig. I USA har det også vært utbredt å omskjære gutter uten at det er religiøst betinget.

Tidligere i uken uttalte han til Nettavisen at SV skal gå til valg med lovnader om å øke barnetrygden, i tillegg hadde han tre andre krav han mener må innfris dersom det skal bli regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet.

Under landsmøtet var Lysbakken klar på at han vil sørge for å bytte ut det han omtaler som «forskjellsregjeringen»:

